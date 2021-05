Incidente a Sedriano, schianto tra una moto e una bici: grave un 63enne

È successo in via San Massimo nella mattinata di venerdì, la 63enne è stata portata al Niguarda in codice rosso

Via San Massimo

Una donna al Niguarda in codice rosso e una bicicletta devastata dall'impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto in via San Massimo a Sedriano nella mattinata di venerdì 14 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma sembra che la donna sia rovinata a terra dopo essere stata urtata da una moto. Il centauro è rimasto illeso mentre la 63enne a bordo della bici è finita sull'asfalto.

I sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza, l'hanno stabilizzata e accompagnata in codice rosso al Niguarda, secondo quanto trapelato sarebbe cosciente ma avrebbe riportato un importante trauma al bacino. Per i rilievi che determineranno le cause del sinistro sono intervenuti i "ghisa" di Sedriano.