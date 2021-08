Doppio incidente in pochi minuti lungo Ss 11, nel Milanese: tanti feriti, due gravissimi

Due gravi incidenti si sono verificati nel pomeriggio di sabato lungo la ex strada statale 11, a Sedriano e Bareggio, nel Milanese. Nel giro di 10 minuti, tra le 19.17 e le 19.28.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con tre ambulanze e un'automedica nel primo, quello a Sedriano, e con tre ambulanze e due elicotteri nel secondo, a Bareggio.

Se a Sedriano nessun ferito era in grave condizioni - le persone coinvolte sono state in tutto cinque, inclusi due bambini di 1 e 4 anni - e sono stati tutti trasportati in codici giallo e verde negli ospedali di Rozzano e Magenta; a Bareggio un uomo di 39 anni e una ragazza di 24 erano in gravissime condizioni: sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali San Gerardo e Niguarda. Entrambi viaggiavano su una moto.

Il traffico lungo l'arteria ha sofferto parecchi rallentamenti per permettere ai soccorritori e alle forze dell'ordine di lavorare.