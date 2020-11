Incidente a Segrate, schianto all'incrocio tra un furgone e un camion: feriti due uomini

Grave incidente stradale lunedì mattina a Segrate, nel Milanese, teatro di uno scontro che ha coinvolto un furgone e un camion di un'azienda lombarda che si occupa di raccolta e gestione dei rifiuti. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 12.40 all'incrocio tra via Marconi e via Cassanese, già in passato scenario di altri incidenti.

Ad avere la peggio nell'impatto, molto violento, è stato evidentemente il furgone, con la parte anteriore del mezzo e il parabrezza che sono andati praticamente distrutti. La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e due equipaggi del 118 bordo di un'ambulanza e dell'elicottero.

In ospedale sono finiti un 45enne e un 46enne: entrambi sono stati trasportati in codice giallo, uno al Niguarda e uno al San Raffaele. Le condizioni dei due sono giudicate serie, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

A occuparsi dei rilievi del caso sono stati gli agenti della Locale di Segrate: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause ed eventuali responsabilità dello schianto che è avvenuto a un incrocio, regolato da un semaforo. È verosimile che uno dei due conducenti abbia ignorato la precedenza.