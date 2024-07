Incidente tra Segrate e Milano: suv finisce in bilico tra due guard rail

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale 14 tra Segrate e Milano. L'uomo, alla guida di un suv, per cause ancora da capire è finito con l'auto: tra i due guard rail che separano le carreggiate. Il fatto attorno alle 8 di giovedì.

Sul posto, davanti all'idroscalo, sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica. Il ferito è stato poi trasportato al San Raffaele con l'ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia locale di Segrate, per fare i rilievi e gestire il traffico.