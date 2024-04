Schianto tra due auto, un'anziana è grave

Grave incidente stradale a Seregno. Intorno alle 11.30 di domenica 7 aprile, in viale Piave c’è stato uno scontro tra due auto. Tre le persone rimaste coinvolte: tre donne di 51, 54 e 72 anni. Ad avere la peggio la 72enne, trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Seregno, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze e all’automedica allertate in codice rosso. Secondo le prime informazioni fornite, l’incidente è avvenuto all'incrocio di via Piave con via Minoretti. Due le auto coinvolte: la Fiat 500 che percorreva via Minoretti in direzione ovest, e la Mini Cooper sulla quale viaggiava la 72enne che percorreva via Piave in direzione nord.

Anziana in gravi condizioni

Sono stati subito allertati i soccorsi: dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanza e l'automedica in codice rosso. Le condizioni della 72enne sono apparse subito molto gravi e la donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Anche le altre due donne sono state trasferite al pronto soccorso del San Gerardo, ma le loro condizioni sono meno preoccupanti.