Litigano in auto e mentre discutono si schiantano (poi uno scappa)

Troppo impegnati a discutere. Incredibile incidente a Seregno, in Brianza, dove due ragazzi si sono schiantati mentre stavano litigando a bordo delle loro auto per una mancata precedenza. Lo scontro è avvenuto in via Nazioni Uniti, all'incrocio con via Moro, e subito dopo l'impatto uno dei automobilisti si è dato alla fuga.

Uno dei conducenti, infatti, è scappato senza fornire i dati assicurativi lasciando l'altro conducente da solo in strada. Le pattuglie del nucleo autoradio della Polizia Locale, allertate da alcuni cittadini, sono giunte immediatamente sul posto e hanno ricostruito che i due avevano cominciato a discutere pochi metri prima per una mancata precedenza e avevano continuato a scambiarsi accuse mentre i veicoli proseguivano nella loro marcia, fino allo schianto.

Gli agenti sono subito risaliti alla Peugeot 206 sparita, che è risultata intestata a un cittadino straniero senza patente. Il conducente è poi stato identificato: è un 20enne residente a Paderno Dugnano, nel Milanese. Il giovane ha dichiarato di essere fuggito per paura di essere aggredito dall'autista della Smart, l'altra auto coinvolta. Per lui è scattata una sanzione amministrativa.