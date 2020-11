Investita mentre attraversa a Sesto (Milano): 77enne in prognosi riservata dopo incidente

È ricovera all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime la pensionata di 77 anni che venerdì è rimasta coinvolta in un incidente stradale in viale Casiraghi a Sesto San Giovanni.

La donna, secondo quanto al momento ricostruito, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a ridosso del civico 136, in prossimità della rotonda, quando è stata investita da un'auto e sbalzata a una distanza di circa quattro metri sull'asfalto. Al volante del veicolo coinvolto nel sinistro risulta ci fosse un conducente invalido in carrozzina.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine. La signora, pensionata, residente in città, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento salvavita. Le sue condizioni sono attualmente gravi e la prognosi resta riservata.

Sul sinistro ora indaga la polizia locale del comando cittadino che ha acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area per analizzare eventuali frame che contengano il momento dell'investimento. Sarà compito degli agenti capire perchè il veicolo, un mezzo speciale e più alto rispetto alle utilitarie, non abbia frenato o abbia arrestato la marcia in ritardo, senza riuscire a evitare il pedone.