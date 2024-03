Auto si schianta contro le macchine parcheggiate: 18enne grave

L'automobilista che perde il controllo dell'auto e si schianta contro le auto in sosta lungo la strada. Sono quattro i ragazzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Sesto San Giovanni (Milano). Poco dopo le 4, lungo via Achille Grandi, un'auto è uscita di strada finendo contro altre macchine parcheggiate.

Sul luogo arrivano quattro equipaggi dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Uno dei ragazzi feriti è in gravi condizioni e viene trasportato dall'ambulanza e dall'automedica al Niguarda di Milano, in codice rosso. Secondo quanto rivelato dalla centrale operativa, si tratta di un 18enne e ha riportato un serio trauma addominale.

Altri due ragazzi finiscono in ospedale in condizioni meno gravi: hanno 22 e 24 anni e sono stati trasferiti al San Raffaele in codice giallo. Quasi del tutto illeso un quarto giovane. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente, visto che nelle auto in sosta non c'era nessuno.

Oltre al 118, in via Grandi sono arrivati i militari della Compagnia Sesto San Giovanni. I carabinieri hanno fatto i rilievi e gestito la viabilità durante i soccorsi. La dinamica esatta dell'episodio è ancora allo studio.