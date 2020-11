Incidente fuori dalla tangenziale: camion si schianta contro un palo a Sesto Ulteriano

Un camion distrutto e un uomo di 55 anni, il conducente del mezzo, in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 27 novembre in Via Volturno a Sesto Ulteriano, frazione di Sesto San Giuliano (hinterland Sud di Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 4.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato, sul posto per i rilievi, ma sembra che il mezzo pesante stesse uscendo dallo svincolo della tangenziale quando ha sbandato e impattato contro un palo.

Inizialmente le condizioni del 55enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automatica. L'uomo, estratto dalle lamiere contorte della cabina dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.