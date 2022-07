Incidente a Sesto, ragazzino sulle strisce travolto da un camion: è grave

Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camion in via dei Partigiani a Sesto San Giovanni (hinterland nord di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Sesto, intervenuta sul posto per i rilievi, sembra che il 12enne stesse attraversando sulle strisce pedonali a pochi metri dalla madre (una donna di 38 anni) quando è stato travolto da un autocarro che non si è accorto della sua presenza (secondo quanto riferito dai ghisa la sua sagoma sarebbe stata nascosta da un altro mezzo).

L'impatto è stato devastante. Le condizioni del 12enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Il giovanissimo, stabilizzato dai soccorritori, è poi stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero delicate. Il conducente del mezzo si è fermato ed è stato identificato e sottoposto all'alcoltest dalla Locale (l'accertamento ha dato esito negativo).

Strade di sangue: tre gravi incidenti in 48 ore

È il terzo grave incidente stradale in meno di 48 ore: martedì mattina una donna di 31 anni era stata travolta da un camion in via Senato a Milano (pieno centro della città); nella notte tra martedì e mercoledì, invece, un ragazzino è stato travolto e ucciso da un'auto mentre viaggiava sul Sempione a bordo di un monopattino elettrico.