Incidente a Settimo: motociclista tampona un furgone e muore

Un motociclista di 50 anni è morto in un incidente in via per Vighignolo a Settimo Milanese (hinterland Ovest) di Milano nel pomeriggio di lunedì 29 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 14:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il centauro abbia tamponato un furgone che lo precedeva guidato da un anziano di 60 anni. L'impatto è stato devastante, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Settimo Milanese. Il 60enne alla guida del furgone, illeso, ha rifiutato i soccorsi.

Strade di sangue: tre incidenti mortali in meno di 5 ore

A Milano quella di lunedì 29 novembre è stata una giornata particolarmente nera sul fronte degli incidenti stradali: in poco meno di 5 ore si sono verificati tre sinistri mortali.

Il primo, in ordine cronologico, è avvenuto poco prima delle 9:15 sull'Autostrada A4 nel tratto tra la barriera di Agrate e l'innesto della tangenziale Est di Milano dove si sono scontrati un camion e un furgone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 40 anni alla guida del furgone.

Poco dopo, intorno alle 12:00, invece, un uomo di 53 anni è stato travolto e ucciso da un'auto in Piazza Papa Giovanni XXIII, zona Sempione.