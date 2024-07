Lo schianto all'alba: un'auto sfonda la vetrina di un negozio

Incidente stradale all'alba di domenica tra due auto a Cormano, nell'hinterland di Milano. Lo schianto si è verificato in via Valassina, in zona autostrada A4, alle sei e mezza. In seguito all'incidente, una delle due vetture è finita contro la vetrina di un negozio. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, insieme ai vigili del fuoco.

Su una delle due auto viaggiavano un 35enne e un 37enne. Il conducente, cosciente all'arrivo dei sanitari, è stato portato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso con vari traumi. Stesso ospedale, ma in codice giallo, il passeggero, con un trauma al torace. Il conducente dell'altra auto, un 54enne, è stato invece portato al pronto soccorso del San Raffaele in codice giallo.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni per i rilievi dell'incidente.