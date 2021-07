Silvano e Jessica, papà e figlia morti in un tragico incidente

Il dramma in Valtellina. Lei, 21 anni, studiava in Bicocca

La curva, l'impatto con il bus, devastante. E la corsa dei soccorritori, purtroppo inutile. Dramma giovedì sera lungo la Provinciale 21, in località Villanuova, all'interno del territorio comunale di Teglio, teatro di un incidente costato la vita a Silvano Andreoli, 48 anni, e sua figlia Jessica, 21.

Come racconta SondrioToday, i due stavano viaggiando a bordo della loro Peugeot 206 che - per motivi ancora da accertare - sì è schiantata frontalmente con un bus di linea diretto proprio a Teglio, il paese in cui vivevano entrambe le vittime. L'impatto tra la macchina e il bus, che era vuoto, è stato violentissimo, con la vettura che è stata sbalzata indietro di qualche metro, finendo la propria corsa sopra il guardrail. Sull'asfalto sono rimasti a lungo ben visibili i segni della frenata, simbolo evidente di un tentativo, vano, di evitare lo scontro.

I soccorritori, intervenuti con l'ambulanza e l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Sotto choc l'autista Stps, seppur non risulti nessun ricovero in ospedale per accertamenti. Dalle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che proprio il conducente, dopo il violento impatto, sia prontamente sceso in strada per chiedere aiuto e spegnere con l'estintore un principio di incendio sull'auto degli Andreoli.

Silvano e Jessica erano molto noti in paese. Lui da tempo lavorava come imprenditore edile, mentre lei un paio di anni fa sì era iscritta all'università Bicocca di Milano al corso di laurea delle professioni sanitarie. La 21enne, come testimoniano le foto sui social, era una grande appassionata di rally e aveva partecipato ad alcune gare nel ruolo di navigatrice.

