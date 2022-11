Silvia Salvarani, la nota maestra di yoga morta in un incidente in centro a Milano

Silvia Salvarani non ce l'ha fatta. L'insegnante di yoga anconetana, travolta il 2 novembre da una betoniera mentre era in bicicletta in Bastioni di Porta Nuova a Milano, è morta dopo due settimane di agonia. Lottava all'ospedale all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per via delle gravi condizioni. Ma le ferite dopo l'incidente erano troppo importanti.

L'incidente che ha provocato la morte di Silvia Salvarani

Tutto è accaduto poco prima delle 11. Secondo la ricostruzione dei ghisa la betoniera era sui Bastioni di Porta Nuova - da 25 Aprile in direzione Principessa Clotilde - all'altezza dell'incrocio con via Solferino ha svoltato a destra per immettersi sulla laterale, dove però ha travolto e trascinato la vittima. L'autista della betoniera si è immediatamente fermato.

Le condizioni della donna sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto dalle ruote la 66enne e l'hanno affidata alle cure dei soccorritori; è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Aveva gravi traumi al torace, al bacino e a una gamba. Silvia, che a Milano viveva da 20 anni e aveva una certa notorietà per via del suo lavoro, si è arresa dopo due settimane.