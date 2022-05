Simone, il motociclista di 18 anni morto in un incidente

Un desiderio forte, fortissimo. La moto per Simone Felice era questo. Lo dicono i compagni, lo dicono le immagini sui social dove da pochi mesi la foto del profilo personale del 18enne era una Yamaha Mtn 125, la sua. Sulla sua naked ha trovato la morte. Una tragedia per la famiglia, per gli amici e per le comunità di Sesto San Giovanni (Milano), dov'è avvenuto l'incidente e dove studiava, e per quella di Monza, dove il ragazzo viveva.

Il mondo di Simone si è fermato pochi minuti prima delle 9 di giovedì in via Pier Paolo Pasolini. Il giovane, secondo le indicazioni dei soccorritori e della polizia locale di Sesto San Giovanni, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava nel rettilineo subito dopo una rotonda. Inutile l'arrivo sul luogo dell'incidente dei due equipaggi con automedica e ambulanza del 118, Per il 18enne non c'era nulla da fare ed il decesso del ragazzo è stato constatato sul posto.

La moto di Simone Felice

Il corpo del giovane è rimasto sull'asfalto, avvolto da una coperta termica 'luccicante', a una decina di metri dalla sua moto nera, appoggiata sul fianco sinistro. Un pugno nello stomaco per tanti cittadini di Sesto che hanno assistito alla scena. Simone Studiava ai Salesiani di Sesto, a circa un chilometro dal luogo dov'è caduto.

La dinamica dell'episodio è nelle mani della polizia locale di Sesto San Giovanni. Gli agenti stanno indagando per comprendere cos'è accaduto, anche attraverso la visione di quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza lungo la via. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che si trovavano già sul posto all'arrivo del personale sanitario. Non ci sono testimoni oculari ma dalle prime immagini visionate sembra che il 18enne abbia fatto tutto da solo, forse per evitare un'automobilista indeciso alla rotatoria. Ora gli agenti della municipale stanno cercando il veicolo per cercare di andare a fondo.