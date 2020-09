Tragico schianto in moto: imprenditore milanese muore in vacanza in Sardegna

La scivolata in moto, la testa che batte contro il guardrail e la vacanza che in un attimo si trasforma in tragedia. Dramma domenica pomeriggio a Cagliari, teatro di un incidente costato la vita a Simone Saddi, 48enne di Bareggio con origini sarde.

La tragedia si è consumata sulla Statale 195. Lì, stando a quanto ricostruito dalle autorità, l'imprenditore - titolare di una ditta edile - avrebbe perso il controllo della sua Honda Cbr600 all'altezza di una curva e sarebbe volato sull'asfalto, finendo contro il guardrail a bordo carreggiata. L'impatto è stato devastante: per Simone, che era sull'isola con il padre, sardo, e la sua famiglia, non c'è stato nulla da fare.

La Sardegna per lui era una vera e propria seconda casa, tanto che il papà Franco a Bareggio è il presidente dell'associazione "Amedeo Nazzari" che riunisce i sardi che vivono in Lombardia. Una prima messa si è tenuta proprio sull'isola, mentre il 7 settembre alle 16 nella cappella del cimitero di Bareggio ci sarà l'ultimo saluto a Simone, che lascia la compagna e una figlia di appena 12 anni.