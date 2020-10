Morto Simone Vavassori, il ragazzino di 15 anni è stato travolto da un'auto mentre era in bici

Amava gli amici, la famiglia, il motocross, la musica, insomma, amava la vita. Simone Vavassori è morto, però, a 15 anni. Colpa di un tragico incidente stradale mentre andava in bicicletta in un pomeriggio domenicale di fine ottobre.

Il ragazzino di Misinto (Monza Brianza), nato e cresciuto a Ceriano Laghetto, è stato travolto da un'auto nella serata del 25 ottobre mentre percorreva la strada provinciale che collega Rovello Porro, nel Comasco, a Saronno, all'altezza di via Larga. A quanto pare sarebbe stato travolto da una vettura che aveva appena effettuato un sorpasso. Una volta rientrato in corsia, il conducente non avrebbe visto la sagoma di Simone Vavassori né la sua bici.

I soccorsi al 15enne travolto da un'auto

La corsa dei mezzi di emergenza a sirene spiegate e il trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale di Circolo di Varese attorno alle 18, dove purtroppo il 15enne è deceduto nella notte a causa delle gravi lesioni riportate. Sull'incidente ora indagano i carabinieri.

Chi era Simone Vavassori

Nato a Ceriano Laghetto, in Brianza, Simone si era poi trasferito due anni fa con la famiglia nella vicina Misinto. Sono tantissimi gli amici che lo ricordano sui social. Una foto, una frase, un pensiero per tenere il loro amico per un attimo ancora con loro: "Goditi il paradiso fratello mio, ti voglio bene, tutti ti vogliono bene", scrive uno di loro su Instagram.