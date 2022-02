Simone, il papà morto in uno schianto in moto tornando dal lavoro

Tornava a casa dal lavoro. Tornava da suo figlio dopo un'altra giornata passata nel suo salone, il suo grande orgoglio. Ma a casa non c'è arrivato Simone Vulcano, perché la sua vita si è interrotta lungo viale Lombardia a Brugherio, in Brianza.

Lì la moto del 43enne, titolare del salone "Essenza" di via Modestino a Milano, si è schiantata contro una Range Rover Evoque guidata da un 47enne. L'impatto, avvenuto all'imbocco di via San Maurizio al Lambro, è stato violentissimo, devastante: soccorso e trasferito in ospedale con le manovre di rianimazione in corso, Simone è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Innamorato del suo lavoro - "Voglio essere il tuo parrucchiere", scriveva su Facebook -, a inizio gennaio aveva rinnovato il proprio negozio in zona San Vittore nel capoluogo meneghino e aveva annunciato la novità sui social visibilmente emozionato e felice. Il 43enne, residente a Cassina de' Pecchi, lascia un figlio di poco più di tre anni.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto costato la vita al giovane parrucchiere sono stati effettuati dai carabinieri a cui spetterà il compito di chiarire le fasi dello scontro e accertare le responsabilità. Alla base dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza.