Incidente a Solaro, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un centauro

Un motociclista di 42 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un'automobile in via Roma a Villaggio Brollo (frazione di Solaro, comune al confine tra la città metropolitana di Milano e la provincia di Monza) nella tarda mattinata di giovedì 17 novembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 11 quando il centauro, per cause al vaglio della polizia locale di Solaro, è finito a terra dopo essere stato urtato da un'automobile. Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso; l'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Secondo quanto trapelato pare che abbia riportato una grave ferita alla gamba destra, ma sarebbe sveglio, cosciente e non in pericolo di vita. I ghisa di Solaro sono intervenuti con una pattuglia per rilevare tutti gli elementi che porteranno alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Poco prima, intorno alle 7.30 di giovedì, si era verificato un altro grave incidente in via Messina a Milano: una donna di 68 anni è stata travolta da un'auto all'incrocio tra via Messina e via Calvino. Le sue condizioni sono disperate: è stata intubata e trasportata al Niguarda dove attualmente è in coma.