Incidente alle porte di Milano: ragazzino in bici travolto da un'auto

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un'auto in via per Saronno a Solaro (hinterland nord di Milano) nella mattinata di mercoledì 3 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 8:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma sembra che il giovane fosse in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'incidente.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 14enne, stabilizzato dai sanitari, è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico e alcune ferite alla spalla e alla gamba sinistra. Le sue condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni.