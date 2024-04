Uomo di 30 anni in coma dopo un violento incidente contro un albero

Un uomo di 30 anni lotta tra la vita e la morte dopo un violento schianto dell'auto che guidava contro un albero. L'incidente è avvenuto venti minuti prima delle 21 di martedì, in via Marco Polo a Solaro (Milano).

A riferirlo è l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuta sul posto con ambulanza e automedica. Secondo la centrale operativa del 118, il trentenne era in stato d'incoscienza a causa di un doppio grave trauma, cranico e toracico. Dopo averlo stabilizzato, i medici lo hanno intubato e per trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi.

Oltre al personale sanitario, in via Marco Polo sono arrivati i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della Compagnia Rho per i rilievi. Stando alle prime informazioni, l'automobilista viaggiava da solo in auto e nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.