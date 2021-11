Violento frontale a Solaro: tra i feriti dell'incidente anche due bimbi

Tre ambulanze del 118, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti domenica sera al Villaggio Brollo, a Solaro (Milano) in via Roma, per un grave incidente stradale. Lo schianto frontale ha coinvolto un'Audi e una Dacia. A bordo di una delle vetture viaggiavano mamma, zia e due bimbi di cinque e otto anni (le immagini dello scontro su MonzaToday).

La chiamata di emergenza è partita poco dopo le 21.30 e l'Azienda regionale emergenza e urgenza ha fatto accorrere numerosi mezzi di emergenza in codice rosso. I soccorsi poi sono ripartiti alla volta degli ospedali in codice giallo. La mamma insieme ai bimbi ha raggiunto l'ospedale Niguarda di Milano mentre la zia è stata accompagnata in ambulanza, anche lei in giallo, al San Gerardo di Monza.

I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro e le responsabilità. Pesanti anche le conseguenze sulle vetture dello schianto, deformate dall'impatto.