Finisce nel Ticino con l'auto: gravissimo

Lotta tra la vitae la morte l'uomo alla guida dell'auto che è finita nel Ticino a Somma Lombardo nella mattinata di domenica 4 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30 ed è al vaglio dei carabinieri l'esatta dinamica dell'incidente (in cui non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo). Appena dopo il sinistro l'uomo è stato soccorso da alcuni pescatori che erano sulla riva che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, congiuntamente gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 153” e i sommozzatori.

I sub hanno verificato che all’interno non vi fossero altre persone e si sono adoperati per il recupero del veicolo. Il conducente del mezzo, invece, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sono delicate.