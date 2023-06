Incidente in via La Spezia: camion troppo alto distrugge cartello pubblicitario

Incidente nel sottopasso ferroviario tra Piazza Belfanti e via La Spezia nella mattinata di giovedì 15 giugno. Intorno alle 10.15 un camion troppo alto ha urtato uno striscione pubblicitario facendo rovinare al suolo alcuni pezzi e compromettendo la struttura.

Nessuna persona è rimasta ferita in seguito al crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con un'autoscala e gli agenti della polizia locale. Il pannello pubblicitario danneggiato è stato rimosso per evitare che crollasse sui mezzi o pedoni in transito. Per permettere le operazioni un tratto di via La Spezia è stata chiusa al tratto. Si registrano code in tutta la zona, specialmente in viale Cassala.