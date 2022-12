Incidente lungo la Ss 36: auto si ribalta nella notte

Un'auto si è ribaltata sulla Ss 36, Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L'incidente si è verificato alle 3 del mattino di martedì, all'altezza dell'uscita di Lissone e Muggiò, in Brianza.

Per soccorrere l'automobilista rimasto coinvolto nello schianto sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre l'uomo, un 35enne, del veicolo finito sotto sopra. Presenti anche i mezzi di soccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con l'ambulanza di Seregno soccorso e l'auto medica proveniente dall'ospedale di Monza.

Le condizioni dell'uomo in un primo momento sono sembrate molto serie: i mezzi sono infatti intervenuti in codice rosso ma poi, con il passare dei minuti e le prime cure prestate sul posto, si è deciso di trasportare l'automobilista ferito in codice giallo, al San Gerardo di Monza.

Sulla dinamica indaga la polstrada di Milano. Sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo.