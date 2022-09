Grave incidente sulla Vigevanese: schianto frontale tra due auto

Due uomini di 34 e 49 anni sono rimasti feriti in modo grave dopo un incidente lungo la Strada statale 494, la Vigevanese. Lo schianto, all'altezza di Abbiategrasso (Milano), è avvenuto poco prima delle 6 di domenica.

Le auto guidate dai due automobilisti si sono scontrate frontalmente dopo che una delle vetture, quella guidata dal più giovane dei feriti, ha invaso la corsia di marcia della seconda. Il 34enne arrivava da Milano mentre il 49enne andava nella direzione opposta.

Stando alle prime informazioni dei soccorritori - l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica - i due feriti non sono in pericolo di vita. Sono stati trasportati all'Humanitas di Rozzano e all'ospedale San Matteo di Pavia. Non si esclude che uno dei due conducente fosse ubriaco ma ci sono gli accertamenti in corso.

I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia Abbiategrasso, arrivati nel punto dell'incidente con diverse pattuglie. Il traffico è rimasto bloccato per permettere ai soccorritori di lavorare. Presenti anche i vigili del fuoco.

L'incidente alle porte di Abbiategrasso: foto