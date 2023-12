Auto si ribalta e 8 feriti: tanti gli incidenti nella notte

Notte di grande lavoro per 118, polizia locale, polizia e carabinieri per diversi incidenti avvenuti in città. Intorno all'1.40 due auto si schiantano in viale Monte Ceneri: rimangono ferite due persone, un uomo e una donna. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Negli stessi istanti un 46enne, per motivi da accertare, cade dalla bici in piazza Castello. Viene portato al Policlinico. Alle 2.34 un'altra chiamata ad Areu: due auto, con a bordo un 23enne e un 34enne, si scontano ancora in viale Monte Ceneri: sono portati in codice verde al Fatebenefratelli.

Poco dopo le 3, in via Padova un mezzo si ribalta. Non ci sono feriti gravi. Alle 6 un'altra persona si ferisce cadendo in bici in via 4 Novembre: non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie ed è stata portata al Policlinico. Alle 6.30, infine, in via dei 500, un altro incidente che ha coinvolto un 25enne che si è schiantato con l'auto. Dopo essere stato medicato sul posto, non è stato portato in ospedale.