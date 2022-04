Notte di incidenti a Milano: decine di feriti

Diverse incidenti e carambole nella notte appena passata a Milano. In nessuno dei casi, per fortuna, ci sono stati feriti gravi. Alle 2.20, secondo quanto riporta Areu, in viale Brianza, un 18enne è stato investito per cause da accertare. Ha subito diversi traumi ma non è in pericolo di vita. E' stato portato in codice giallo al Niguarda.

Dopo un'ora, in via Meda, altre 6 persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra auto: sono rimasti ferite 5 donne dai 28 ai 33 anni e un 30enne. Sul posto 3 ambulanze che hanno medicato gli occupanti delle vetture e poi li hanno portati all'Humanitas di Rozzano e al Policlinico. Negli stessi istanti un'auto, per cause da accertare, in viale Melchiorre Gioia, si è schiantata contro un ostacolo all'altezza del Parco degli Alberi: il guidatore, 40enne, è uscito dalla vettura praticamente illeso.

Verso le 4.30, inoltre, in viale Coni Zugna 4 persone sono rimaste coinvolte in un ribaltamento. Si tratta di 4 ragazzi dai 28 ai 30 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sono stati portati al Policlinico e al San Paolo. Un ciclista, poi, di 22 anni è stato investito in via Bagarotti (zona Valsesia) intorno alle 7.20. Sul posto 2 ambulanze. E' stato portato al San Carlo in codice verde.