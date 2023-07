Incidente sulla Statale, schianto fra due auto: 3 feriti e strada chiusa

Tre persone ferite, 4 ambulanze sul posto e un tratto di strada chiuso. Incidente nella mattinata di lunedì tra Solaro e Limbiate lungo la Ss527 "Bustese". Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7 all'altezza del km 12,750, nel territorio di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Lì due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati tra loro.

Tre le persone rimaste ferite: un ragazzo di 19 anni e due uomini di 63 e 73 anni. I sanitari del 118 li hanno soccorsi e trasferiti nei vicini ospedali in codice giallo. Lungo l'arteria sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rho che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e gestire la viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico nell'ora di punta del mattino.

La strada, gestita da Anas, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, come informa la stessa società con una nota. "Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile", si legge nella comunicazione.