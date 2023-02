Incidente sulla Statale: maxi schianto tra un tir, un furgone e tre auto

Maxi incidente lunedì mattina sulla Ss336, la statale che porta all'aeroporto di Malpensa. Poco dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, un tir, un furgone e tre macchine si sono schiantate tra loro poco prima dell'uscita di Buscate sud, nel Milanese.

I vigili del fuoco, i primi a intervenire sul posto, hanno estratto dalle lamiere della sua auto - una Fiat Panda completamente distrutta - una 54enne di Bernate Ticino, che è poi stata accompagnata al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano in codice giallo. Altri due feriti - 72 e 48 anni, usciti da soli dai loro mezzi - sono invece stati accompagnati al San Carlo di Milano, anche loro in codice giallo. Le condizioni di tutti sono delicate, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia stradale di Magenta, a cui sono stati affidati i rilievi per ricostruire le cause e le responsabilità del tamponamento.