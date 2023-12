È morto Stefano Sughi

È Stefano Sughi, 20enne di Biella, il ragazzo morto sabato mattina nel tragico incidente avvenuto sulla A4 poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese. Lì, verso le 6, la Volkswagen T-Roc su cui viaggiava il giovane ha urtato violentemente la parte posteriore di un bilico. Per Stefano, che era sul sedile del passeggero, non c'è stato nulla da fare. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'amico di 21 anni che guidava il suv, che pare fosse di proprietà della vittima.

Stefano Sughi era molto noto nella sua città e in Lombardia perché era uno dei giovani esponenti di punta della "bike life", sottocultura nata negli Stati Uniti nel primo decennio del 2000 che vede come protagonisti gruppi di ragazzi che si riuniscono in strada su moto da cross, quad e biciclette per socializzare e mostrare le loro acrobazie. E di acrobazie Stefano ne sapeva fare, tanto che i social sono invasi da foto e video dei suoi trick.

Proprio sui social ci sono anche foto che lo ritraggono insieme a Rondo da Sosa, il 21enne Mattia Barbieri, uno dei trapper più famosi. "Insegnaci a impennare da lassù Ste, eri una persona buona", ha scritto in una story l'artista. Che ha poi dedicato anche un post alla "giovane leggenda della bike life italiana", assicurando che "ti ricorderemo per sempre".

Un pensiero al 20enne è arrivato anche dalla sua ex scuola, l'Eugenio Bolla di Pavia: "Tutta la nostra scuola si stringe al cordoglio della famiglia per la perdita di Stefano Sughi, nostro ex allievo che aveva concluso gli studi nell’anno scolastico 2021/2022. Riposa in pace, Stefano".