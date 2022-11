Suora travolta da un'auto: morta

Non ce l'ha fatta la suora che era stata investita da un'auto. La religiosa, 68 anni, è spirata dopo qualche giorno di ricovero in ospedale. L'incidente era avvenuto la mattina di lunedì 7 novembre a Monza. Il conducente dell'auto, un 72enne di Brugherio (Mb), ora è indagato per omicidio stradale.

La 68enne, suor Adelia, si trovava a piedi in via Tiepolo a poche centinaia di metri dall'Istituto delle suore francescane missionarie di Gesù bambino, quando era stata travolta dalla Fiat Panda guidata dall'uomo. Soccorsa, era stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso: le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dall'inizio. Giovedì 10 novembre il suo decesso.

Il 72enne brugherese, pare, non si sarebbe accorto della presenza della donna che stava attraversando. L'accertamento etilometrico per verificare se fosse al volante sotto effetto di alcol ha dato esito negativo. I rilievi per ricostruire precisamente la dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Monza.