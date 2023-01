Incidente sulla superstrada per Malpensa: un morto e due feriti

Prima lo schianto frontale, poi le sirene delle ambulanze ma per uno dei feriti non c'è stato nulla da fare. Un morto e due persone ferite: è il bilancio dell'incidente tra due auto avvenuto sulla strada statale 336 dell'Aeroporto di Malpensa a Marcallo nella mattinata di mercoledì 11 gennaio.

Tutto è successo un attimo prima delle 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La vittima è un uomo di 70 anni, conducente di una delle due auto, mentre gli altri due feriti sono due uomini di 51 e 58 anni, entrambi trasportati al pronto soccorso ma in codice verde e giallo.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la carreggiata è stata chiusa al traffico. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni e, più nel dettaglio, tra l'uscita di Cuggiono Sud e Magenta (direzione sud) e tra Magenta e Marcallo (direzione Malpensa)