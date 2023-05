Incidente nel tunnel della superstrada per Malpensa: 22enne in ospedale

Incidente sulla statale 336 dell'aeroporto di Malpensa nella mattinata di venerdì 12 maggio. Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dell'auto finendo contro la parete di una galleria tra le uscite di Castano e Buscate (direzione sud).

Tutto è accaduto intorno alle 10.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La giovane, rimasta intrappolata nell'abitacolo, è stata estratta dai pompieri e accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada Anas ha chiuso un tratto della superstrada. Il traffico è tornato alla normalità nella tarda mattinata.