Incidente sulla Superstrada per Malpensa: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la superstrada per Malpensa per un incidente stradale. Un uomo e una donna, 53 e 55 anni, sono rimasti feriti nello scontro fra un'auto e una moto avvenuto lungo la SS336, Dir "Diramazione per Aeroporto della Malpensa" all'altezza del km 0 in direzione Magenta, in località Somma Lombardo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e la polstrada di Varese.

Per soccorrere i feriti, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con quattro equipaggi su due ambulanze, automedica e elisoccorso. Sono stati trasportati negli ospedali Circolo di Varese e quello Legnano (Milano).