Suv abbatte palo dell'alta tensione: black out nelle aziende della zona

Un palo dell'alta tensione da 15mila volt letteralmente crollato lungo una strada dell'hinterland di Milano dopo che un suv è andato a impattare contro di lui. E diversi problemi alle aziende del territorio la cui elettricità era fornita dal palo divelto. L'incidente è avvenuto all'una di pomeriggio di mercoledì 27 luglio a Lainate, in via Garbagnate, all'altezza del civico 63.

Per cause ancora da chiarire, il conducente di un Opel Crossland ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro un palo dell'alta tensione da 15mila volt, crollato sulla sede stradale. L'uomo alla guida, un 33enne, è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del San Gerardo di Monza insieme all'amico 25enne in codice giallo.

Chiusa la strada, problemi alle aziende

Intorno all'una e mezza i vigili del fuoco di Milano, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area chiudendo la strada. In via Garbagnate sono ora al lavoro i tecnici dell'Enel per la sistemazione degli impianti. Come accennato, le aziende della zona stanno avendo problemi per mancanza di elettricità. Sul posto anche i carabinieri di Rho e la polizia locale di Lainate per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi dell'incidente.