Lo schianto: col Suv sfonda la vetrina del centro disabili. Uomo in rianimazione

Sfiorata la tragedia martedì pomeriggio nel centro diurno per disabili 'Il Ritorno' di Seregno (in Brianza), in corso Matteotti 149. Secondo quanto riporta MonzaToday, l'automobilista di un Suv Nissan Juice bianco ha perso il controllo del mezzo, per motivo al vaglio della polizia locale, e la vettura è finita a schiantarsi contro la vetrina dell'ingresso. In quel momento erano presenti diverse persone. Erano quasi le quattro di pomeriggio.

Tre i feriti. Il più grave è un autista dell'associazione, un 59enne, trasportato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza e ricoverato in neurorianimazione in prognosi riservata. Gli altri due feriti sono una donna di 40 anni e un uomo di 74 anni, trasportati in codice verde all'ospedale di Desio. Oltre alla polizia locale e ai sanitari del 118, a Seregno sono sopraggiunti i vigili del fuoco della zona.

L'incidente avrebbe potuto trasformarsi in una strage. Fortunatamente gli utenti del centro, al momento dello schianto, si trovavano in palestra, in un'altra ala della struttura. La polizia locale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ha raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito alla drammatica scena.