Incidente in autostrada, si ribalta tir che trasporta sostanze chimiche

Un tir che trasportava una cisterna carica di sostanze chimiche non pericolose si è ribaltato sullo svincolo di Busto Arsizio (lungo l'autostrada A8 Milano-Laghi) nella mattinata di venerdì 30 giugno. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 33 anni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non è ferito gravemente. Lo svincolo è stato chiuso sia in direzione Malpensa che verso Milano per i lavori di recupero della cisterna.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Stando a quanto ricostruito sembra che il mezzo pesante stesse percorrendo lo svincolo in direzione Malpensa quando, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato. Inizialmente le condizioni del conducente sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Il 33enne è stato estratto dall'abitacolo e affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero della cisterna al cui interno ci sono sostanze chimiche non pericolose. I vigili de fuoco hanno precisato che allo stato attuale non si sono verificati versamenti. Per permettere le operazioni, effettuate da un'azienda privata, lo svincolo è stato chiuso al traffico.