Incidente a Milano: tamponamento tra mezzi Amsa, dipendente sbalzata a terra

Incidente stradale tra due mezzi dell'Amsa, l'azienda parte del gruppoo A2A che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti a Milano. E' successo nella mattinata di sabato 2 gennaio in via Fratelli Bronzetti, intorno alle sette e mezza.

Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile degli ispettori aziendali avrebbe tamponato il camion compattatore, colpendo la parte posteriore del mezzo e sbalzando in strada la dipendente che veniva trasportata sul predellino.

La donna, una 57enne, ha battuto la testa nella caduta. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, l'hanno trasportata al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo in via precauzionale. Sempre in giallo hanno portato al Policlinico l'ispettore alla guida dell'auto, un 50enne.