Tamponamento a catena sull'Autostrada A4, tra Cormano e Sesto: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, per un incidente tra diverse auto nel tratto tra le uscite di Cormano e Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo, venerdì mattina. Nel maxi tamponamento sono rimaste coinvolte quattro persone - tutte tra i 28 e i 58 anni - ma nessuna di loro è ferita in modo grave.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due equipaggi su ambulanze in codice giallo, poi declassato a verde. La richiesta d'aiuto è arrivata intorno alle 8.30. Alcuni pazienti sono stati soccorsi sul posto altri sono stati trasportati in ospedale.

Oltre al personale sanitario, nel luogo dell'incidente stono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate. Sono loro gli incaricati di fare i rilievi e gestire il traffico. Autostrade per l'Italia segnala coda in aumento a partire dal chilometro 125.

