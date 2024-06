Maxi tamponamento a catena in tangenziale Ovest: 6 feriti, tra cui due bimbi

Incidente domenica pomeriggio sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di un maxi tamponamento che ha coinvolto diverse auto. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 15.30 nel tratto compreso tra l'uscita 6 - quella per Trezzano - e l'uscita 5, che porta alla Vigevanese.

Sei le persone rimaste coinvolte nell'incidente, tra cui due bimbi di 1 e 4 anni. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di cinque ambulanze e un'auto medica per prestare soccorso ai feriti, nessuno di quali sarebbe comunque in condizioni preoccupanti.

In tilt la circolazione sulla Ovest. Sul sito di Serravale, la società che gestisce la tangenziale, viene segnalata "coda di 4 chilometri tra l'interconnessione con la A7 e Cusago - Bisceglie in direzione A8 Laghi". Il tamponamento sarebbe avvenuto sulla corsia di sorpasso, che è chiusa per i soccorsi, tanto che "il traffico defluisce nella sola corsia di marcia".