Schianto in autostrada tra due Tir: cabina si ribalta, sbalzati fuori due uomini

Grave schianto mercoledì mattina lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste. Un uomo è stato ricoverato in ospedale ed è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto poco prima delle sette e mezza nel tratto tra Arluno e Marcallo con Casone, in direzione Torino: si è trattato di un tamponamento tra due Tir.

La motrice di uno dei due si è staccata dal rimorchio ribaltandosi: i due uomini all'interno sono stati entrambi sbalzati fuori dall'abitacolo. Un uomo di 53 anni aveva un forte trauma al cranio e al volto, nonché dolore all'addome, e non ricordava nulla dell'incidente. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in elicottero al Niguarda in codice rosso.

Meno grave l'altro occupante, un uomo di 31 anni che presentava un trauma al cranio e un forte spavento. E' stato portato all'ospedale di Legnano. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.