Tamponamento tra tir sulla tangenziale: camionista intrappolato tra le lamiere

Tamponamento tra due tir sullo svincolo tra la tangenziale est esterna (la A35 Teem) e la Brebemi (in direzione Bologna) nella notte tra mercoledì e giovedì 1° settembre. Nell'incidente è rimasto ferito un camionista di 41 anni.

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il conducente del tir tamponante è rimasto intrappolato all'interno della cabina del mezzo, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Melegnano. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polstrada. Lo svincolo autostradale è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.