Lunga coda in tangenziale a Milano per un incidente

Traffico in tilt e una persona ferita in modo lieve. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì lungo la Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, in direzione nord.

Lo schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, è avvenuto nel tratto tra l'uscita 4 Cusago Bisceglie Baggio e l'uscita 3 San Siro Settimo Milanese.

L'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul luogo dell'incidente un equipaggio su ambulanza. Soccorsa sul posto una donna di 28 anni. La dinamica e i rilievi sono affidati alla polizia stradale di Assago. In mattinata si è verificato una tamponamento a catena lungo la Tangenziale Est (A51): qui dettagli.