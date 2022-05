Incidente in tangenziale, schianto tra un'auto e una moto: grave una 43enne

Uno scooter a terra e una donna in ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A52, la tangenziale nord di Milano, nella serata di giovedì 12 maggio. A scontrarsi sono state un'auto e uno scooter con in sella una donna di 43 anni. In seguito all'impatto è stata proprio la 43enne ad avere la peggio.

I soccorsi inviati dall'agenzia regionale emergenza e urgenza sono intervenuti lungo le corsie della tangenziale Nord pochi minuti prima delle 21.30 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra l'innesto con l'autostrada A4 e l'uscita Monza Sant'Alessandro: nella caduta la donna ha riportato una ferita lacero contusa al volto e un trauma al femore. Al momento dell'intervento dei soccorsi la 43enne risulta fosse sveglia e cosciente ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Tra le corsie della tangenziale giovedì sera sono stati al lavoro anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità. Nel sinistro non risultano altre persone ferite.