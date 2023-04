Incidente sulla tangenziale, schianto fra tre auto: traffico in tilt

Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena sulla A52, la tangenziale nord di Milano, nella mattinata di mercoledì 19 aprile. Secondo quanto trapelato pare ci siano tre persone ferite, una delle quali incastrata tra le lamiere contorte dell'auto.

Tutto è accaduto intorno alle 11.45 tra la barriera Milano Asst e l'uscita di Cinisello Balsamo Nord (in direzione Rho), come appreso da MilanoToday. Sul posto sono al lavoro i soccorritori con le ambulanze, ma non è ancora chiara la gravità delle ferite riportate dalle persone rimaste coinvolte. Una di queste, tuttavia, è rimasta incastrata tra le lamiere contorte di un'automobile e i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono al lavoro per estrarla.

Traffico in tilt sull'arteria stradale. Si sono formate lunghe code tra la barriera e Cinisello. Sul posto è al lavoro la polizia stradale. Per il momento non riusciamo a darvi ulteriori dettagli perché Regione Lombardia ha deciso di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i giornalisti.