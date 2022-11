Schianto contro auto ferma in tangenziale: 26enne molto grave

Cinque feriti di cui uno, di 26 anni, molto grave. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di martedì 1 novembre, verso le 5.30, sulla tangenziale est di Milano, in direzione nord e all'altezza di Segrate.

Sul posto sono accorsi 118, con sei ambulanze e due auto mediche, e due squadre dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio il 25enne, un ragazzo italiano, che a causa dei molteplici e pesanti traumi riportati è stato intubato e trasportato in codice rosso al Niguarda. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il giovane era incosciente.

Sei, nel complesso le persone soccorse, tra le quali una ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le altre, tutte giovani tra i 19 e i 35 anni, sono state portate in codice giallo negli ospedali San Raffaele, Humanitas di Rozzano e Fatebenefratelli.

In base a una prima ricostruzione, sembra che lo schianto sia avvenuto perché un'auto si è fermata, per motivi ancora da chiarire, nella corsia centrale della tangenziale. Altre tre macchine avrebbero finito per schiantarsi non riuscendo a evitarla.