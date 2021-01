Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, schianto tra due auto: maxi coda di 15 km

Traffico in tilt sulla Tangenziale Est (foto A.R. per Mt)

Due auto incidentate, quattro persone lievemente ferite e una coda monstre di oltre 15 chilometri. È il bilancio di un incidente verificatosi nella mattinata di giovedì 28 gennaio sulla Tangenziale Est di Milano tra le uscite di Camm e Paullo (direzione Sud).

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 8, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti — due donne di 26 anni e due uomini di 35 e 43 — sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde.

Per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia stradale sono state chiuse al traffico alcune corsie di marcia. Sulla Tangenziale Est si sono formate code per oltre 15 chilometri, come appreso da MilanoToday.; i tempi di percorrenza sono aumentati di circa 30 minuti.