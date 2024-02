Scontri e incidenti: 5 ragazzi feriti nella notte in tangenziale e in A8

Un grave incidente ha coinvolto due auto, la mattina di domenica, intorno alle 7.30, sulla Tangenziale est, in direzione sud, all'altezza dello svincolo per l'uscita di Lambrate.

Sono rimasti feriti due uomini di 22 e 24 anni. Non sono in pericolo di vita, anche se le loro condizioni sono serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza che, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno portati al Fatebenefratelli. Le forze dell'ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto, anche con l'ausilio di telecamere e testimonianze. La sede stradale è stata liberata.

Un altro incidente in A8

Qualche ora prima, all'1 circa, un altro incidente aveva riguardato alcuni giovani - due donne di 20 e 21 anni e un maschio di 24 - sull'A8 all'altezza dello svincolo A4 dove c'è l'ex area Expo. Inizialmente le loro condizioni sembravano molto preoccupanti, ma si sono rivelati meno gravi del previsto. Sono stati portati per accertamenti al San Carlo dal personale sanitario. La loro auto, per cause da accertare, ha perso il controllo e ha fermato bruscamente la sua corsa contro un ostacolo.