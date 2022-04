Incidente sulla Tangenziale est, ragazzo travolto da un'auto

Un ragazzo di 27 anni è stato travolto da un'auto sulla Tangenziale Est di Milano all'alba di sabato 9 aprile. L'incidente è avvenuto intorno una manciata di minuti prima delle 7 nel tratto tra Agrate Brianza e Vimercate (in direzione Lecco).

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia stradale, sul posto per i rilievi. Le condizioni del 27enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane è poi stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo, le sue condizioni sono critiche.

Non è ancora chiaro perché il 27enne si trovasse a piedi sulla Tangenziale Est.